Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti
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Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti

Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hendek ilçesinde 22 Temmuz'da motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hendek ilçesinde 22 Temmuz'da motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Partililerle anne Güner Tanrıkulu'yu ziyaret eden Atabek, başsağlığı dileklerini iletti.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kardeşimizin annesi Güner Tanrıkulu'na taziye ziyaretinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Milletvekili Atabek, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Amirliği çalışanlarını ziyaret etti.

Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti
Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti
Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti
Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin

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Son Dakika | AK Parti'li Atabek'ten kazada ölen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesine taziye ziyareti - Haberler
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