AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

27.10.2020 21:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:08
AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay'ın bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay, eşi ve bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay'a yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu.

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Halil Uluay ve eşi tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, kızları Ayşenur durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından Ayşenur'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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Haber Yorumları (4)
SABRİ ABİ: Allah rahmet eylesin
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ALLAH RAHMET EYLESİN: Mekanı cennet olsun. 17 yaşındaymış. Gerçekten çok üzücü bir durum.
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ALLAH SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH: Allah rahmet eylesin güzel meleğe. Ailesine sabırlar versin....
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