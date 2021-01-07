GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti
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GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti

07.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:03

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, kentteki polis noktalarını gezerek polis memurlarına baklava ikram etti.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, kentteki polis noktalarını gezerek polis memurlarına baklava ikram etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses ve Gençlik Kolları İl Başkanı Uğur Ülker ile ilk olarak İkisu'daki uygulama noktasına gelen Köse, burada bir süre polis memurlarıyla sohbet etti.

Daha sonra Akçakale ve farklı noktalardaki polisleri de ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Köse, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör bahane edilerek olaylar çıkarıldığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polislere yönelik çirkin beyanların kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Köse, şunları söyledi:

"Aslında rektör hoca bahane edilerek bir kısım çevrelerce hain planlarını sergilemek adına ülkemizin gözbebeği polis teşkilatına da tırnak içinde söylüyorum 'katil' lafzını yaftalayarak eylemde bulunulmuştur. Bunu asla kabul etmediğimizi, onurumuza dokunduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda da Gümüşhane'de 24 saat esasına göre görev yapan polis kardeşlerimize destek olmak adına teşkilatımızla buradayız."

GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti
GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti
GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti
GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse'den polise tatlılı moral ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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