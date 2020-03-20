Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son dakika: Cezaevinde bulunan milyonlarca kişinin merakla beklediği haberle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle ilgili parti olarak son aşamaya geldiklerini söyledi. Cezaevinde hükümlü ve tutuklu olanlarla birlikte ailelerin de dahil olmasıyla milyonlarca kişinin beklediği infaz yasası düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. TEKLİF MECLİS'TE AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. "SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ" Muş getirdikleri düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."