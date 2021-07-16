Son Dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL yetkisi hakkında, "Torba yasada OHAL ile ilgili düzenlemede revizyona gidildi. Kanun teklifinde gözaltı süreleri ve kamu ihracı 3 yıl süreyle uzatılması önerisi 1 yıla indirildi." ifadelerini kullandı.
OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzamasını revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.
Torba kanunda gözaltı süreleri ve ihraçla ilgili maddelerde süre uzatımı 3 yıldan 1 yıla düşürüldü.
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