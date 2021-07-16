Son Dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL yetkisi hakkında, "Torba yasada OHAL ile ilgili düzenlemede revizyona gidildi. Kanun teklifinde gözaltı süreleri ve kamu ihracı 3 yıl süreyle uzatılması önerisi 1 yıla indirildi." ifadelerini kullandı.