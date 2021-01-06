Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

06.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:57

Son dakika! AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li eski bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Geçen günlerde CHP'li eski bakan Fikri Sağlar Halk TV'de katıldığı bir programda türban ile ilgili olarak, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadelerini kullanmış ve kendi partisi dahil birçok kesim tarafından tepki görmüştü.

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fikri Sağlar

CAN ATAKLI: ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN BÜYÜK BİR HALK ÖFKESİ OLMASI LAZIM

Bu tartışmaların sürdüğü sıralarda gazeteci Can Ataklı ise "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi" ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekti.

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Can Ataklı

İLKER BAŞBUĞ: MENDERES ERKEN SEÇİM AÇIKLASAYDI 27 MAYIS ÖNLENEBİLİRDİ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise yaptığı darbe değerlendirmesinde, "Adnan Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" ifadelerini kullandı. Bu üç ismin yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken AK Parti konuyla ilgili olarak harekete geçti.

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
İlker Başbuğ

81 İLDE SUÇ DUYURUSU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak.


Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

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