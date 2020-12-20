Son dakika! AK Parti Elazığ Milletvekili Balık koronavirüse yakalandı
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Son dakika! AK Parti Elazığ Milletvekili Balık koronavirüse yakalandı

20.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:20
Son dakika! AK Parti Elazığ Milletvekili Balık koronavirüse yakalandı

Son dakika haber: AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balık, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Hastalık süresince izolasyon ve tedavisine evde devam edeceğini açıklayan Balık, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şuan iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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