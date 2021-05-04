Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı ile ilgili, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin hazır olduğunu açıklayarak; çalışmanın önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile paylaşılacağını söyledi. Bahçeli, anayasanın değiştirilemez maddelerinin aynen korunduğunu söyledi.

"BİZİM DE YAZIM SÜRECİMİZ BİTMEK ÜZERE"

AK Parti'den ilk açıklamayı ise Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Bostancı, Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; ''Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

''DİĞER PARTİLERLE BİR SÜREÇ YÜRÜTMEK İSTERİZ"

Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur.''

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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