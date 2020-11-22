Son dakika! AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika! AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

22.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:21
Son dakika! AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.

"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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