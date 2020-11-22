Son dakika! AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
22.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:21
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.
"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca