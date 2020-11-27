Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
27.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:13
Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü bildirildi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Kovid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.
TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLİYOR
Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu'na acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.