Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
Son dakika! Yargıtay, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezayı bozdu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için kararını açıkladı.
Yargıtay Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a anayasayı ihlal suçundan verilen müebbet cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayayasayı ihlal suçunu değil ancak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.
MEHMET ALTAN'IN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
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