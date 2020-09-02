Son Dakika | Ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Bir son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

02.09.2020 23:40 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:45

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşikli Mahallesi'nde Sıtkı Turan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangında, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırı bir anda alevlerin sardığını belirterek, "Komşuların yardımıyla tüm hayvanları dışarı çıkarmıştık fakat 3'ü ürkerek alevlerin içine daldı, maalesef onları kurtaramadık. Çok şükür kendimizde bir şey yok." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Erkan Kamat Metin Oktay Şenol Güneş Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 23:45:38. #1.14#
title