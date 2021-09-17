Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, engelli gencin doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.

İl Emniyet Müdürü Özen, bir süre önce Cumhuriyet Caddesi'nde kendisiyle sohbet eden ve doğum gününün kutlanmasını isteyen engelli Mehmet Emin Santor'un isteğini geri çevirmedi.

Santor'u Emniyet Müdürlüğüne davet ederek makam odasında kabul eden Özen, onunla yakından ilgilenip sohbet etti.

Özen ve beraberindekiler Santor'un doğum gününü kutlayıp pasta kesti.