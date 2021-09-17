Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, engelli gencin doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, engelli gencin doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.

İl Emniyet Müdürü Özen, bir süre önce Cumhuriyet Caddesi'nde kendisiyle sohbet eden ve doğum gününün kutlanmasını isteyen engelli Mehmet Emin Santor'un isteğini geri çevirmedi.

Santor'u Emniyet Müdürlüğüne davet ederek makam odasında kabul eden Özen, onunla yakından ilgilenip sohbet etti.

Özen ve beraberindekiler Santor'un doğum gününü kutlayıp pasta kesti.

Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı

Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Ece Üner
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Ağrı Emniyet Müdürü Özen engelli genci doğum gününde yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:14:04. #1.12#