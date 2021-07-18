Son dakika! Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
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Son dakika! Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Son dakika! Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika! Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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