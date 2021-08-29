Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
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Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü

Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Denizli'de süratli giden genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçları biçti.

Denizli'de süratli giden genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçları biçti. Otomobilin ön kısmı yola savrulurken, bir kısmı ise metrelerce ilerideki kanala düştü.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ferdi Yüreci (24), idaresindeki 20 AAT 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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