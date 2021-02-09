Son dakika... Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
09.02.2021 16:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:16
Son dakika haber... TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyi Cengiz Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan Kuru (40), sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyi Cengiz Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan Kuru (40), sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Cengiz Kuru 'nun cenazesi de ilçede toprağa verildi.Hakan AKGÜN/SAMSUN,-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN