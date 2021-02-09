Son dakika... Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)

09.02.2021 16:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:16
Son dakika... Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2)

Son dakika haber... TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyi Cengiz Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan Kuru (40), sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyi Cengiz Kuru'yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan Kuru (40), sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Cengiz Kuru 'nun cenazesi de ilçede toprağa verildi.Hakan AKGÜN/SAMSUN,- 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Barış Manço Acun Ilıcalı Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Tolga Ciğerci Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İstifa Yangın Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:18:31. #1.16#
title