Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Şehit ailelerinin mezarlık ziyareti Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube başkanı Emre Öztürk'ün açıklaması - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da Hava Şehitliği Mezarlığı'nı ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Şehit ailelerinin mezarlık ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube başkanı Emre Öztürk'ün açıklaması - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Hava Şehitliği Mezarlığı'nı ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, duygusal anlar yaşadı.

Derneğin şube başkanı Emre Öztürk, AA muhabirine, şehitlerin emanetlerine, manevi değerlerine sahip çıkabilmenin önemine işaret etti.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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