Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi
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Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi

29.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:31

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu ölenler arasında bulunan baba ve kızının cenazeleri Germencik'te defnedildi.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu ölenler arasında bulunan baba ve kızının cenazeleri Germencik'te defnedildi.

Dinar ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Vehbi Özen ve 9 yaşındaki kızı Yağmur Özen'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Ortaklar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınması sırasında ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Baba ve kızının cenazeleri, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortaklar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Vehbi Özen'in eşi Ayşe Özen ile annesi Cemile Kılıçaslan'ın cenazelerinin ise Adana'da defnedildiği öğrenildi.

Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, dün gece Dinar ilçesinde karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpışmış aynı aileden 4 kişi ölmüştü.

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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