Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi
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Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! Bu sabah Afganistan'dan tahliye edilen Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan ilk uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçakta 345 kişinin olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin döneceğini açıklamış, bu gelişme sonrasında da bu sabah Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sürece ilişkin diğer detayları paylaşmıştı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirten Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."" demişti.

ANKARA'YA İNDİ

Aynı dakikalarda Türk Hava Yolları, tahliyelere ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "İçinde Türk askerlerinin de olduğu tahliye uçağı İslamabad'dan havalandı. Uçak, 345 yolcu ile 11.45'te Ankara'ya inecek." ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan ilk uçak, belirlendiği gibi saat tam 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.

24 YADA 36 SAAT İÇİNDE TAHLİYELER TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Son Dakika! Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan ilk uçak 11.45'te Ankara'ya inecek
Son Dakika! Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan ilk uçak 11.45'te Ankara'ya inecek
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi - Haberler
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