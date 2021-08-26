Son Dakika! Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan ilk uçak 11.45'te Ankara'ya inecek
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Son Dakika! Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan ilk uçak 11.45'te Ankara'ya inecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da bulunan Türk askerlerinin bölgeyi terk edeceği dün akşam açıklanmıştı. THY, bu sabah Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını ve ilk uçağın 345 yolcu ile 11.45'te Ankara'ya ineceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin döneceğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında bu sabah Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyu değerlendirdi. Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

ANKARA'YA İNECEK

Akar'ın açıklamasından kısa bir süre sonra ise Türk Hava Yolları, tahliyelere ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "İçinde Türk askerlerinin de olduğu tahliye uçağı İslamabad'dan havalandı. Uçak, 345 yolcu ile 11.45'te Ankara'ya inecek." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan ilk uçak 11.45'te Ankara'ya inecek
Akar: '(Afganistan'dan tahliyeler) Havaalanında olağan dışı yoğunluğa rağmen aksaklık olmadan, TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her...
Akar: "(Afganistan'dan tahliyeler) Havaalanında olağan dışı yoğunluğa rağmen aksaklık olmadan, TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her...
Son Dakika | Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Son Dakika | Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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