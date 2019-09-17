Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı

17.09.2019 11:31

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişinin öldüğü bildirildi.

MOTORSİKLETLE SALDIRI DÜZENLENDİ: 24 ÖLÜ, 31 YARALI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi. Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını dile getirdi. Sengin, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI GANİ DE ALANDAYDI

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

EŞREF GANİ KİMDİR?

Eşref Gani Ahmedzai, 12 Şubat 1949 tarihinde Afganistan'ın Logar kentinde doğdu. Afganistan'ın 2009 ve 2014 seçimlerinde devlet başkanlığı için aday oldu. 2002-2004 arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai hükümetinin Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Yusuf Nuristani, 21 Eylül 2014'te düzenlediği basın toplantısında, Ahmadzai'nin devlet başkanlığı seçiminin 14 Haziran'da yapılan ikinci turunu kazandığını açıkladı bu doğrultuda Ahmadzai'nin rakibi Abdullah ise İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.