Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu imam dahil 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.