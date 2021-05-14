Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında daha önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu imam dahil 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, patlamada caminin imamı dahil 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kılınan cuma namazını hedef alan saldırı, Taliban'ın bayram boyunca ilan ettiği ateşkes sırasında gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

Patlamanın gerçekleştiği olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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