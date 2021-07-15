Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret
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Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret Dualar edip karanfil bıraktılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden AFAD Gönülleri, dualar ederek karanfil bıraktı.

AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret

Dualar edip karanfil bıraktılar

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden AFAD Gönülleri, dualar ederek karanfil bıraktı.

AFAD Gönüllüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Ekinlikleri kapsamında İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan AFAD Gönülleri burada dualar ederek karanfil bıraktı.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, "Bildiğiniz gibi tam 5 yıl önce 2016 yılında 15 Temmuz'da akşam saatlerinde ülkemizin geleceğine, ülkemizin demokrasisine, milli birliğine karşı haince bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu haince darbe girişimini milletimiz ferasetiyle tarihte eşi az görülür kahramanlığıyla bertaraf etti. Bugün bizde AFAD ve AFAD gönüllüleri olarak buraya geldik ve insanlarımıza, milletimize bunu unutturmayacağımızı ve bunu tarihte tekrar gelecekte yaşanmaması için hep beraber mücadele edeceğimizi ve aynı kararlılıkta durduğumuzu göstermek için buraya geldik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, ailelerine de sabır diliyorum. Allah bir daha böyle haince girişimleri ülkemize yaşatmasın" diye konuştu.

Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret
Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret
Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret
Son dakika: AFAD Gönüllüleri'nden, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

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