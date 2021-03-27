ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN 52 KİŞİDEN 46'SI SERBEST BIRAKILDI
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ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN 52 KİŞİDEN 46'SI SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN 52 KİŞİDEN 46'SI SERBEST BIRAKILDI

Ahmet YEŞİLMEN/ Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi gözaltılarını protesto etmek isterken gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ahmet YEŞİLMEN/ Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi gözaltılarını protesto etmek isterken gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişi ise adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda önünde toplanan gruptan 52 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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