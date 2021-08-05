Son dakika... Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 NA 737 plakalı traktör, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada traktörde bulunan Hasan (15) ve Ahmet Karaman (17), kardeşler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Kahraman, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Kahraman'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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