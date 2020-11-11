Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

11.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:44

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, beldede yapılan Kovid-19 testleri sonucunda pozitif vakaların artması ve bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bu süre içinde temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Beldenin giriş ve çıkışları belediye ekiplerince kapatıldı.

Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir belde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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