Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
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Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

21.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:30

Son dakika haber: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü Beş kişilik aileden 2 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Beş kişilik aileden 2 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde meydana geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'da şiddetli rüzgar korbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. Beş kişi Yıldırım aile gece yaktıkları kömür sobasından zehirlendi. Baba Rıfat Yıldırım sabah kalktığında eşi ve çocuklarının baygın bir şekilde yattığını görünce 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve polisler eve girdiklerinde Yıldırım ailesinin baygın bir şekilde tek odada yattıklarını gördü. Sağlık ekipleri ilk müdahalede Baba Rıfat yıldırım ve Anne Meliha Yıldırım ile çocukları Taha Yıldırım'ın hayatta olduklarını, Dilan Yıldırım (16), Muttalip Yıldırım yaşındaki çocukların ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen ambulanslar gazdan etkilenen anne, baba ve 1 çocuğunu hastaneye kaldırırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki çocuk Cumhuriyet Savcılığının otopsisi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Son dakika: Adıyaman'da 2 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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