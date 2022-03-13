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Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesinde Ejder T. ile Nihat T. arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ejder T. yanındaki silahla ateş ederek Nihat T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı Nihat T. hastaneye kaldırılırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Adana, Güncel, Haberler

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