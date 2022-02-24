Son dakika! Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı
AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yanındaki tabancayı atarak kaçtı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yanındaki tabancayı atarak kaçtı.
Adnan Kahveci Bulvarında polis ekipleri şüphelendikleri birini durdurmak istedi.
Ekipler ile "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi arasında kovalamaca başladı.
Bir sitenin bahçesine giren şüpheli, daha sonra izini kaybettirdi.
Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede şüphelinin kaçarken attığı değerlendirilen tabanca buldu.
Bu arada şüphelinin siteden atlama görüntüleri civardaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA / Mutlu Güney - Güncel