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Son dakika: Adana'da motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

AA, Yusuf Tunur - Güncel
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Son dakika: Adana'da motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kullandığı motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kullandığı motosikletten düşerek iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

01 VCU 68 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Haymana, İbrahim Mete ve Adnan Menderes bulvarlarının kesiştiği kavşakta düşerek, M.T. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.

Motosiklet sürücüsü Haymana, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş makinesi sürücüsü M.T. ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Ceyhan, Adana, Güncel, Haberler

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