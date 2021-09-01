Son dakika: Adana'da kaçış rampası faciasında ölen kamyon şoförünün cenazesi alındı

Son dakika haberler... Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kamyonun kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden şoförün cenazesi adli tıp kurumundan ailesi tarafından teslim alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kamyonun kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden şoförün cenazesi adli tıp kurumundan ailesi tarafından teslim alındı. Kazada ölen Afganistan uyruklu 3 kişinin kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

Pozantı yolunda ilerleyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, dün henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği kaçış rampasında beton bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kamyon şoförü Abdullah Kara ve yanındaki Afganistan uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 4 kişiden şoför Abdullah Kara'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Kazada ölen 3 kişinin kimliğini belirleme çalışması sürüyor - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı