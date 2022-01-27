Son dakika... Adana'da iş arkadaşının çekiçle yaraladığı kaynakçı hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da iş arkadaşının çekiçle yaraladığı kaynakçı hastanede öldü

AA, Eren Bozkurt - Güncel
Son dakika... Adana'da iş arkadaşının çekiçle yaraladığı kaynakçı hastanede öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da tartıştığı iş arkadaşının başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı iş arkadaşının başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır dorsesi fabrikasında 21 Ocak'ta tartıştığı iş arkadaşı E.K'nin (22) başına çekiçle vurması sonucu yaralanan kaynakçı Mahmut Eser (38), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Eser'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

E.K, çalıştıkları fabrikada tartışma sırasında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Eser'in başına çekiçle vurmuştu. Yaralı Eser hastaneye kaldırılmış, E.K. dün tutuklanmıştı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Adana, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title