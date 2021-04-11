Son Dakika | Adana'da birlikte seyislik yaptığı akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari zanlı tutuklandı
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Son Dakika | Adana'da birlikte seyislik yaptığı akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son Dakika | Adana'da birlikte seyislik yaptığı akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da hipodromda birlikte seyislik yaptığı akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Adana'da hipodromda birlikte seyislik yaptığı akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana Hipodromu'nda 9 Nisan'da birlikte seyislik yaptığı akrabası Selçuk Turan'ı kavgada bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen Fırat P'nin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, şüpheli Fırat P'yi yolda yakaladı.

Zanlı ile maktul arasında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü telefonda tartıştıktan sonra Turan'ın hipodroma geldiği ve çıkan kavgada bıçaklandığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fırat P, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu'nda 9 Nisan'da seyislik yapan Selçuk Turan ile akrabası Fırat P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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