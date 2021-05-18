Son dakika... Adana'da bir kişi nehir kenarında ölü bulundu
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Son dakika... Adana'da bir kişi nehir kenarında ölü bulundu

Son dakika... Adana'da bir kişi nehir kenarında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'da arkadaşıyla nehir kenarında uyuşturucu kullanan bir kişi ölü halde bulundu.

Adana'da arkadaşıyla nehir kenarında uyuşturucu kullanan bir kişi ölü halde bulundu.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde bulunan nehir kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengizhan B. (30) ve arkadaşı T.Ö (28) motosikletle nehir kenarına geldi. T.Ö. ifadesinde, yanlarında 4 adet uyuşturucu hap olduğunu ikisini kendi diğer kalanını da arkadaşı Cengizhan B.'nin içtiğini belirtti. Bir süre fenalaştıklarını ifade eden T.Ö kendi cep telefonundan sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

Sağlık ekipleri aldığı ihbar üzerine durumu polise bildirip olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen sağlık T.Ö'yü hastaneye kaldırırken Cengizhan B.'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede sonrası gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Cengizhan B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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