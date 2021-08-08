Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
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Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım

Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ, Kozan, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından mağdur olan halka yardımda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ, Kozan, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından mağdur olan halka yardımda bulundu.

Dayanışma gösteren belediyeler ve yardımseverlerle birlikte, yangından etkilenen çeşitli köylerdeki vatandaşlara beyaz eşya, gıda kolisi, yemek, su, buz, hayvan yemi, tarla-bahçe teçhizatı, hijyen ve temizlik malzemeleri desteğinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuklara oyuncak, gereksinimi olanlara gezici kuaförlük hizmeti, sağlık hizmeti ve psikolojik destek de sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ASKİ ve ilgili diğer daire başkanlıklarının titizlikle sürdürdüğü felaketzede halka destek, ihtiyaçlar giderilene ve mağduriyet sona erene dek sürecek.

Büyükşehir Derman ekiplerinin yoğun çalıştığı felaket bölgesinden 3 miniğin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yazdıkları ve bisiklet isteklerinin bulunduğu mektuba da karşılık verildi, bisikletler çocuklara teslim edildi. - ADANA

Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım
Son dakika: Adana Büyükşehir Belediyesinden yangınzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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