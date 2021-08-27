Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret
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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Bakan Gül, yeni sezonda Gaziantep FK'ya başarılar diledi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret etti. Yeni sezonda Gaziantep Futbol Kulübüne başarılar dileyen Gül, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut'a bu hafta karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçında başarılar diledi. Ziyarete Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Bakan Gül, teknik direktör Erol Bulut ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep Futbol Kulübü'ne ziyaret - Haberler
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