Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde koronavirüsle ilgili pozitif bir vakaya rastlanılmadığını söyledi.

20.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:25
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevinde salgına dair bir vakaya rastlanılmadığını belirten Bakan Gül, "Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"TÜM TEDARİKLER YAPILDI"

Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır. Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir.

Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu...

Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu...

Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.

HAKİM EŞİNE KONULAN KOVİD-19 TEŞHİSİ

Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşi pozitif çıkmıştı. Test sonucu çıkmadı henüz hakim arkadaşımızın. Tedbirler alındı. Yakından takip ediyoruz.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur

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Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur

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