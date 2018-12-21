Son Dakika! Abdullah Gül'ün Danışmanı Ahmet Sever Hakkında 'Terör Propagandası' Suçundan Soruşturma Açıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun süre başdanışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

T24'ün haberine göre, Sever hakkındaki dosyaya erişimle ilgili olarak gizlilik kararı alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 kapsamında başlatılan soruşturma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Ahmet Sever

SAVCI, AVUKATIN SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Savcı, Ahmet Sever'in avukatı Oya Aydın Göktaş'ın, "Hangi terör örgütünün söz konusu olduğu ve neye dayanarak soruşturma açıldığı" yolundaki sorularını 'gizlilik' kararını gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.

HAKARET VE TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTI

Sever'e yaklaşık üç hafta önce de 'İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır' kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından aynı anda 4 hakaret ve tazminat davası açılmıştı.

Erdoğan ve Varank 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusu yaparken, Şentop hakaretin yanı sıra tazminat konusunda da şikayette bulunmuştu.