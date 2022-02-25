Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacak
Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika: Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları sıralayan ABD, bu kez Rus liderini hedef aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Putin'in emri doğrultusunda Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya ülkeler peş peşe yaptırımlarını açıklamaya devam ediyor. Dün yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Biden da Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıklamış anacak gazetecilerin "Neden Putin'e yaptırım uygulamıyorsunuz?" sorularını pas geçmişti.
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