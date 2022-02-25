Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacak

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:

Son dakika: Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları sıralayan ABD, bu kez Rus liderini hedef aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Putin'in emri doğrultusunda Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya ülkeler peş peşe yaptırımlarını açıklamaya devam ediyor. Dün yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Biden da Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıklamış anacak gazetecilerin "Neden Putin'e yaptırım uygulamıyorsunuz?" sorularını pas geçmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Rusya, Putin, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title