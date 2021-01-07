Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti

Son dakika: ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ABD'de yaşanan Kongre baskınına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık yarışından bu yana en sert konuşmasını yapan Biden, "Kongreyi basanlar protestocu değil teröristti. Onlar isyankar bir kalabalıktı, isyancılardı, yerli teröristlerdi. Bu kadar basit, bu kadar basit" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı sonrası toplanan Trump yanlıları dün ABD Kongresi'ni basmıştı. Olaya ilişkin açıklama yapan ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, "Amerikan tarihinin en karanlık gününü yaşadık" diyerek protestocuları "yerli teröristler" olarak nitelendirdi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:



"AYAK TAKIMININ YAPTIĞI BOZGUNCULUKTU"

Yapılan saldırılar ABD'ye büyük azarar verdi. Bu çetelerin, ayak takımının yaptığı bir bozgunculuktu. Şu anda artık adalet o kadar politize olmuş durumdaki, bu işi de yapabilecek daha iyi birileri yok. Her şeyden önemlisi bu ülkenin onurunu, bağımsızlığını kesinlikle yeniden tesis etmeliyiz.

"HİÇBİR BAŞKAN KRAL OLAMAZ"

Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir ülkeyiz bunu defalarca söyledim. Demokratik kurumlarımız eski çağdan kalma değil, onlar bu ulusu farklı kılan nitelikler ve hiçbir başkan 'kral' olamaz. Hiçbir yargı başkanın keyfine göre hareket etmez veyahut korumaz. Adalet halk içindir. Kuvvetliyi korumaz. Adalet kördür. Dün gördükleriniz çok net bir şekilde bu ülkenin temel ülkelerine aykırıydı yalnızca en önemli 3 organımızdan birini korumayı değil adaletin yerini bulmasının da engellemeye çalışıldığın gördük. Kaos başladıktan sonra mesaj aldım. Torunum bana bir fotoğraf yolladı askeri giyimli kişiler vardı onlarcası Lincoln anıtının önündeydi çünkü protestolar vardı.

"ORADA SİYAHİLER OLSAYDI ÇOK FARKLI OLURDU"

Bana dedi ki bu 'adil değil' burada siyahiler olsaydı müdahale çok farklı olurdu. Kendimizi hukukun üstünlüğüne adamalıyız ve yurt içindeki kurumlarımız yeniden canlandırmalıyız.