Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
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Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

10.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:48
Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun hayatını kaybettiği bildirildi.

NEW ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun hayatını kaybettiği bildirildi.

Chicago polisinin açıkladığı bilgilere göre, isminin Jason Nightengale olduğu belirlenen silahlı saldırgan, günün değişik saatlerinde, içinde kadın mağdurların da bulunduğu 7 kişiye ateş açtı, yaralanan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dün, Chicago'nun farklı semtlerinde rastgele şahıslara silah doğrulttuğu belirlenen saldırganın hedef aldığı mağdurlar arasında bir üniversite öğrencisi, bir restoran çalışanı ve güvenlik görevlisi iki kadın da bulunuyor.

Bir apartmanın girişinde postalarını kontrol eden 77 yaşındaki kadını da öldüren Nightengale'in, daha sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu başından vurduğu 20 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybederken, iki kurşunun isabet ettiği 81 yaşındaki ihtiyar kadının ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Suç dosyası kabarık

Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Jason Nightengale'in geçmişine ait kabarık bir suç dosyası olduğu belirtildi.

Cook ilçe mahkemesine göre, 32 yaşındaki saldırganın, 2005'te "silah ve uyuşturucu ihlalleri, hırsızlık, ölümcül silahla saldırı, uygunsuz davranış ve aile içi şiddet" gibi konuları da içeren bir dizi tutuklama ve kovuşturma kaydı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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