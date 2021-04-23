Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, düzenlediği basın toplantısında Washington'un yarın sözde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacaklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un yarın sözde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını söyledi.
"YARIN BİR AÇIKLAMA BEKLEYEBİLİRSİNİZ"
Düzenlediği basın toplantısında fazla detay vermeden açıklama yapan Sözcü Jalina Porter,"Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.