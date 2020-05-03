ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 67 bin 494'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline dönüşen yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de can kayıpları devam ediyor. En fazla vakanın görüldüğü ülkede son 24 saatte bin 711 kişi daha ölümcül salgına yenik düştü.

CAN KAYIPLARI 67 BİNİ AŞTI

Ülkede son can kayıplarıyla beraber toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi. ABD, salgında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olarak dikkat çekiyor.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 163 bin 372'ye yükseldi. 173 bini aşkın kişi ölümcül salgının pençesinden kurtularak sağlığına kavuşurken 16 bini aşkın insanın durumu da ciddiyetini koruyor.