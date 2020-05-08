Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de 8 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi.