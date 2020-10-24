Son dakika! ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek
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Son dakika! ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek

24.10.2020 00:23 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:27
Son dakika! ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek

Son dakika haberine göre NEW ABD'de bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ile AstraZeneca firmalarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

NEW ABD'de bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ile AstraZeneca firmalarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından iki firmaya da aşı denemelerini sürdürmesi için yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.

Çalışmaların durdurulmasına neden olan deneklerde ortaya çıkan hastalıkların FDA bağımsız araştırma komitesi tarafından incelenerek Kovid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verildiği aktarıldı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, "Dünya çapında klinik deneylerin yeniden başlatılması harika bir haber çünkü bu korkunç pandemiyi yenmeye yardımcı olmak için bu aşıyı geliştirme çabalarımıza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini paylaştı.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile birlikte Kovid-19 virüsüne karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemeleri 6 Eylül'de deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de çalışmalarına ara verilmişti.

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson da 12 Ekim'de, Kovid-19 aşı deneylerinde bir katılımcının hastalanması nedeniyle çalışmalara ara verdiğini duyurmuştu.

Johnson and Johnson, 5 Ağustos'ta, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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