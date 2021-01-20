Son Dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba alarmı paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba alarmı paniğe neden oldu

20.01.2021 18:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:58
Son Dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba alarmı paniğe neden oldu

Son dakika: Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik önlemleri altında yemin etmesine kısa süre kala, törenin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı. Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de asılsız bomba ihbarı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI,TAHLİYEDEN VAZGEÇİLDİ

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi. Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

YÜKSEK MAHKEME, KONGRE BİNASININ KARŞISINDA YER ALIYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin edeceği ABD Kongre binasının karşısında yer alıyor.

Haber Yorumları (1)
KARADENİZ: YİYİN ŞİMDİ BİRBİRİNİZİ YILLARCA DÜNYAYI YEDİNİZ
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Nikol Paşinyan Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Oğuzhan Koç
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba alarmı paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:58:01. #1.15#
title