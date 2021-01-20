Son Dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba alarmı paniğe neden oldu

Son dakika: Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik önlemleri altında yemin etmesine kısa süre kala, törenin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkeme'deki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı. Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de asılsız bomba ihbarı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI,TAHLİYEDEN VAZGEÇİLDİ

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi. Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

YÜKSEK MAHKEME, KONGRE BİNASININ KARŞISINDA YER ALIYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin edeceği ABD Kongre binasının karşısında yer alıyor.