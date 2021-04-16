Son Dakika! ABD'de dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika! ABD'nin Indianapolis kentinde dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Indianapolis Polis Sözcüsü Genae Cook, "Polisler olay yerine ulaştıklarında halen devam eden bir ateş açma olayı ile karşılaştılar. Olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlenen 8 kişi bulundu. Yaralanan birçok kişi de hastaneye kaldırıldı" dedi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Görgü tanıkları, kargo şirketi FedEx'in binasından çok sayıda silah sesi duyduklarını anlattı. Fransız haber ajansı AFP ise saldırganı gördüğünü söyleyen FedEx çalışanı Jeremiah Miller'ın "Elinde bir tür otomatik tüfek olan bir kişi gördüm. Çevreye ateş ediyordu. Hemen bir yere sindim, çok korktum" dediğini aktardı. Silahlı kişinin yalnız olduğu ve çevreye ateş açtıktan sonra kendisini öldürdüğü bildirildi.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Kargo şirketinden yapılan açıklamada ise FedEx'in yetkililerle işbirliği yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik en büyük önceliğimiz ve olaydan etkilenen herkesin yanındayız" denildi.