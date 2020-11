ABD seçiminde gerginlik tırmanıyor! Trump peş peşe açıklamalarla rakibini hile yapmakla suçladı

ABD'de seçim gerginliği artıyor. Oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan rakibini hile yapmakla suçlayarak Twitter'da peş peşe açıklamalar yaptı.Trump "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız" dedi.

Tüm dünya ABD'deki Başkanlık Seçimi'nin sonucuna kilitlendi. Kritik eyaletlerde milyonlarca oyun sayımına devam edilirken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, " Pensilvanya'da biz kazandık" açıklamasının ardından rakibini rakibi Biden'ı hile yapmakla suçladı.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Donald Trump "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" dedi.

TRUMP'IN EKİBİ OYLARIN SAYILDIĞI KONGRE MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİ

Amerika'da başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. Başkanlık yarışında son saatlerde Demokratların adayı Joe Biden'ın üstünlüğü ortaya çıktı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne giderek, "Oylama sürecini yasal olarak gözlemlemek istiyoruz. Sayımları durdurun" çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın ekibi dün Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açmıştı. Bunun üzerine Pensilvanya BaşsavcısıJosh Shapiro "Kimsenin sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

KRİTİK EYALETLER

ABD'li yayın kuruluşları seçimin kaderini belirleyen kritik eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Biden'in kazandığı bildirdi.

Trump Kuzey Carolina'da az farkla önde giderken, Georgia'daki avantajını yitirmeye başladı. Biden ise Arizona'da önde gidiyor. Pennsylvania'da ise Biden lehine olduğu tahmin edilen milyonlarca posta oyun sayılmaya başlamasıyla birlikte Trump'ın liderliği 164,000 oya indi.

Geçen seçimlerde bu Michigan ve Wisconsin'i kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın elindeki seçenekler giderek azalıyor. Trump seçimleri kaybetmesi halinde 1992 yılında George HW Bush'tan bu yana girdiği ikinci seçimi kaybeden ilk başkan olacak.

TRUMP KAYBETTİĞİ EYALETLERDE MAHKEMEYE BAŞVURDU

ABD'de oy sayımı sandıkların kapanmasının üzerinden bir günden uzun bir süre geçmesine rağmen devam ediyor. Ancak Trump'ın ekibi, kaybediyor gözüktüğü eyaletlerde oy sayımının tartışmaya açılmasını sağlayacak bir dizi mahkeme başvurusunda bulundu.

Trump birkaç aydır seçimleri kaybetmesi halinde oy kullanma ve sayım sürecinin itibarını zedeleyecek adımlar atabileceğini söylüyordu. Trump Salı günü sandıkların kapanmasının ardından sayım daha tamamlanmadan zafer ilan etti ve herhangi bir kanıt göstermeden Demokratları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçladı ve eyalet yönetimlerini dava edeceği tehdidinde bulundu.

ABD'li uzmanlar seçimlerde hile yapılmasının çok ender görüldüğünü ifade ettiler.

Seçim ekibi, Trump'ın ikinci dönem başkanlık ihtimalini ayakta tutabilmek için Wisconsin'de oyların tekrar sayılmasını istedi ve Michigan ile Pennsylvania'da sayımın durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Georgia eyaletinde de posta ile gönderilen bir kısım oyun geçersiz sayılması için başvuruda bulunan Trump ekibi ayrıca ABD yüksek mahkemesinin Pennsylvania'da posta servisinin geç teslim ettiği oy pusulalarının sayılmaması için açılan davaya taraf olmak istedi.

Trump Twitter'da, "Her yerde Biden oyları buluyorlar, Pennsylvania'da, Wisconsin'de, Michigan'da. Bunlar ülkemiz için çok kötü!" derken, Biden "Kimse demokrasimizi elimizden alamaz, ne şimdi ne de başka bir zaman" diyerek her oyun sayılması gerektiğini ifade etti.

PROTESTOLAR

ABD'de son dönemlerin en sıkıntılı başkanlık seçimlerinden birisi yavaş yavaş geride kalırken kazananın belirlenememiş olmasından dolayı seçmenler gergin bekleyişini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde protestolar yaşandı.

Trump'ı destekleyen ve bazılarının tüfek ve silah taşıdığı görülen 200 kadar kişi, Biden'ın çok az farkla önde olduğu Arizona'da Trump'ın oylarının sayılmadığı söylentisinin seçim bürosunun önünde toplandı.

Oy sayımlarının engellenmeden devam etmesini talep eden aktivistler aralarında Oakland, California, Atlanta, Detroit ve New York gibi protesto düzenledi.

Tüm oyların sayılmasını isteyen grup "Tüm oyları sayın, her oy önemli" şeklinde slogan attı.

SİYASETTE TIKANIKLIK İHTİMALİ

Biden seçimden galibiyetle ayrılıp ABD'nin 46. başkanı olursa Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu bir senato gibi zor bir durum ile karşı karşıya olacak.

Cumhuriyetçiler karar alma mekanizmalarını tıkayarak Biden'in başta sağlık ve iklim değişikliği gibi konulardaki vaatlerini gerçekleştirmesini engelleyebilirler.

ABD borsalarında vadeli kontratlar yasama ve yürütme kanadında tıkanıklık ihtimali ve bunun getirdiği Washington'un politikalarında büyük bir değişiklik olmayacağı beklentisiyle yükseldi. Yatırımcıların seçim sonuçlarının kesinleşmemesinden kaynaklanan endişeleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı