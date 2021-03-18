Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz
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Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz

18.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:19
Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın

Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devletbaşkanı Vladimir Putin'in geçen sene yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmenin bedelini ödeyeceğini söyledi. ABD'de yayımlanan bir istihbarat raporu Putin'in 2020 seçimlerinden Donald Trump'ın galibiyetle ayrılması için çalışma yürüttüğüne dair bilgiler yer alıyordu.

Biden ABC kanalına yaptığı açıklamada "O bunun bedelini ödeyecek" dedi. Putin'e nasıl bir bedel ödetileceği sorusuna ise Biden "Yakında göreceksiniz" yanıtını verdi.

Zaharova, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" dedi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın açıklamaları Rusya ile ilişki kurmak istemediğini gösteriyor. Biden'ın Putin'e dair sözleri teammül dışı ve çok kötü, ilişkimizi gözden geçireceğiz" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ayrıca, geri çağrılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile Putin'in yapılan açıklamalar hakkında görüşme planı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından ilk açıklama, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'dan geldi. Antonov, iddialara ilişkin olarak "ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloga uzak" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Rossiya 24 televizyonuna değerlendirmede bulunarak, "Sanki Amerikan gizli servisleri bu tür belgelerle varlıklarını ve faaliyetleri için tahsis edilen muazzam bütçeleri haklı çıkarmak istiyorlar gibi" dedi.

Amerikan istihbaratının birkaç yıldır, müdahale olasılığından endişe duyduğu, müdahale olduğu ya da planlandığını tespit ettiği yönünde 'aynı şeyleri tekrarlayıp durduğunu' anımsatan Zaharova, "Amerikan vergi mükellefinin ödediği parayla çoktandır şunu söylemeliydiler: 'Amerikalılar rahat uyuyun, biz sizi koruyoruz.' Bu yüzdendir bu rapor kabul edilmiyor; çünkü bu, sıradaki yalan, dezenformasyon, düzmeceler dizgesi" ifadelerini kullandı.

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