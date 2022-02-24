Son Dakika: ABD, Başkan Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. "Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak" diyen Biden, yaptırımlarını bir bir sıralarken "ABD bunu tek başına yapmıyor. Küresel ekonominin yarısından fazlası yanımızda. Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, birçok ortağımız bize katıldı" ifadelerine yer verdi.

"İHTİYAÇ OLURSA EK BİRLİKLER KONUŞLANDIRILACAK"

Avrupa'nın doğu ülkelerini Rusya'dan korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Biden, "Bugün Rusya saldırısını gerçekleştirdi. Avrupa'nın doğu ülkelerini korumak için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebiliriz. Amerikan Hava Kuvvetleri ile birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Genelkurmay Başkanımızla konuştum. İhtiyaç olursa ek birliklerin konuşlandırılması söz konusu olacak." dedi.

7 BİN EK ASKER ALMANYA'YA KONUŞLANDI

Pentagon, ABD Başkanı Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

ABD daha önce de Polonya ve Almanya ile Romanya'ya 5 bine yakın asker sevk etmişti. Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri de Romanya'ya kaydırılmıştı. Pentagon, önceki gün de Avrupa'dan Baltık bölgesine 800 askerin yanı sıra 8 adet F-35 uçağı ile 32 adet Apachi tipi AH-64 helikopteri kaydırmıştı.